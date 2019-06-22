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В Минском районе легковушка влетела под фуру. Два человека пострадали
23.06.2019 10:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Легковой автомобиль "Фольксваген" въехал в стоящую фуру. Пострадали два человека: водитель "Фольксвагена" и его сын, сообщает
Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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Авария произошла 22 июня около 17.00 на трассе Р23.
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