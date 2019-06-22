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В Минском районе легковушка влетела под фуру. Два человека пострадали

23.06.2019 10:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе легковушка влетела под фуру. Два человека пострадали
БЕЛТА

Легковой автомобиль "Фольксваген" въехал в стоящую фуру. Пострадали два человека: водитель "Фольксвагена" и его сын, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. 

В Минском районе легковушка влетела под фуру. Два человека пострадали
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