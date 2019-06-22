Фестивальная зона Европейских игр развернулась в «Дримленде». Что там происходит?

Вчера в столичном «Дримленде» развернулась фестивальная зона II Европейских игр. Ежедневно с 21 июня по 2 июля здесь на двух больших сценах обещают выступления знаменитых белорусских и иностранных артистов, музыкантов, кавер-бэндов и диджеев. AFISHA.TUT.BY заглянула посмотреть, как это выглядит, а заодно послушать хедлайнеров — рэперов ЛСП.
Музыкальная часть на фестивальной зоне — самая главная. Среди обещанных на неделю исполнителей: SLIM, «Лигалайз», Akute, Nizkiz, Tony Tonite, Дядя Ваня, Без Билета, Дай Дарогу, Нейро Дюбель, Братья Грим и многие другие.
Цены билетов — по 16 рублей каждый день или 56 рублей за абонемент на все дни.