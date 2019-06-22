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Фестивальная зона Европейских игр развернулась в «Дримленде». Что там происходит?

23.06.2019 10:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в столичном «Дримленде» развернулась фестивальная зона II Европейских игр. Ежедневно с 21 июня по 2 июля здесь на двух больших сценах обещают выступления знаменитых белорусских и иностранных артистов, музыкантов, кавер-бэндов и диджеев. AFISHA.TUT.BY заглянула посмотреть, как это выглядит, а заодно послушать хедлайнеров — рэперов ЛСП.







Музыкальная часть на фестивальной зоне — самая главная. Среди обещанных на неделю исполнителей: SLIM, «Лигалайз», Akute, Nizkiz, Tony Tonite, Дядя Ваня, Без Билета, Дай Дарогу, Нейро Дюбель, Братья Грим и многие другие.



Цены билетов — по 16 рублей каждый день или 56 рублей за абонемент на все дни.

Смотреть полное расписание артистов и купить билеты




Кроме музыкальной части, на Фестивальной зоне — с десяток активностей. Загибаем пальцы:

  • Киберзона с виртуальной реальностью

  • Большой видеоэкран с прямыми трансляциями соревнований II Европейских игр 2019 года
  • Art-зона с уличными театрами, картинными галереями, фотовыставкой и арт-инсталляциями

  • Зона национальных традиций с рыцарским лагерем, ристалищем, сувенирами и славянской кухней

  • Зона спорта и активных развлечений. Мастер-классы по танцам, йоге и фитнесу, соревнования по различным видам спорта

  • В детской зоне — развлечения для детей всех возрастов: песочница, машинки и конструкторы, детская бьюти-зона, развивающие головоломки, аттракционы, детское питание, аниматоры


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AFISHA.TUT.BY заглянула посмотреть, как это выглядит, а заодно послушать хедлайнеров - рэперов ЛСП.
 
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