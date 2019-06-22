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Очередной чемпионкой II Европейских игр белорусская самбистка Анжела Жилинская

23.06.2019 10:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Очередной чемпионкой II Европейских игр белорусская самбистка Анжела Жилинская

В финальном поединке весовой категории до 72 кг Анжела Жилинская победила грузинскую спортсменку Нино Одзелашвили.

"Делала все, что говорил тренер до схватки, и благодаря этому удалось выиграть. Я очень долго шла к этой победе. Тем не менее, есть еще моменты, которые надо доработать", - сказала журналистам Анжела Жилинская.

Как пишет БЕЛТА, Анжелу Жилинскую с завоеванием золота II Европейских игр поздравил Александр Лукашенко.

"На радость наших болельщиков твоя победа ярко и мощно завершила этот соревновательный день", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд Республики Беларусь, которым предстоит бороться на спортивных аренах Родины за звание победителей Европейских игр.

Главный тренер сборной Беларуси по самбо Вячеслав Кот отметил, что утро для национальной команды началось тяжело, чувствовался груз ответственности. По его словам, было много сложных поединков. На турнире по самбо II Европейских игр соревнуются 144 атлета за 18 комплектов наград. Состязания завершатся 23 июня в минском Дворце спорта.

 
 
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В финальном поединке весовой категории до 72 кг Анжела Жилинская победила грузинскую спортсменку Нино Одзелашвили.
 
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