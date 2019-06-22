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США введут новые санкции против Ирана в понедельник - Трамп

23.06.2019 09:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Власти США в понедельник введут дополнительные санкции против Ирана, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"В понедельник мы введем существенные дополнительные санкции против Ирана", - написал он в своем твиттере.

При этом Трамп в очередной раз заверил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше". Однако президент в то же время напомнил, что не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

 
 
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Власти США в понедельник введут дополнительные санкции против Ирана, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп. "В понедельник мы введем существенные...
 
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