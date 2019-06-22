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II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

23.06.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре золотые, две серебряные, восемь бронзовых – с таким комплектом наград встречает белорусская сборная 23 июня на олимпийских стартах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

Наши атлеты в общекомандном зачете вторые, больше наград лишь у россиян. Кто знает – может, сегодня и их удастся обойти. Начало положено неплохое, ведь, как говорится, дома и стены помогают. Безусловно, и та колоссальная поддержка, которую оказывают наши болельщики.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

Какой бы пробы ни была медаль – это уже достижение, ну а золотых призеров с победой поздравил Президент. Александр Лукашенко направил слова благодарности самбистам Александру Кокшу и Анжеле Жилинской, а также команде по спортивной акробатике.

Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»

Именно Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович принесли первую награду нашей стране. Как они признались уже после церемонии награждения – к успеху на II Европейских играх спортсменки шли четыре года.

Люди в материале: Александр Кокша, Анжела Жилинская, Вероника Набокина, Юлия Ивончик, Карина Сандович
 
 
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Новости Беларуси. Четыре золотые, две серебряные, восемь бронзовых – с таким комплектом наград встречает белорусская сборная 23 июня на олимпийских стартах Европы,...
 
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