«Белсат» . Дату 22 июня 1941 года большинство из нас помнит из школы. Но на самом деле для белорусов война началась гораздо раньше, сообщает





Вот что на ток-шоу «Intermarium» рассказал историк Игорь Мельников:





«1 сентября 1939 года немцы обратились к Сталину с просьбой разрешить, чтобы радиостанция в Минске передавала в эфир только одно слово – «Минск» – для пилотов Люфтваффе. Чтобы те спокойненько могли бомбить что? Не Варшаву, не Лодзь, не Познань, а Брест Гродно , Барановичи, Новогрудок, Пинск – западнобелорусские города. […] Сталин таким образом позволил немцам убивать западных белорусов и украинцев – тех самых, которых 17 сентября он придет «освобождать».





Как известно, 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, в составе которой находилась тогда Западная Беларусь. А 17 сентября на территорию последней вошла Красная Армия.