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Историк: Сталин позволил немцам бомбить белорусские города, которые 17 сентября придет "освобождать"

23.06.2019 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для белорусов война началась раньше, чем 22 июня.

Дату 22 июня 1941 года большинство из нас помнит из школы. Но на самом деле для белорусов война началась гораздо раньше, сообщает «Белсат».

Вот что на ток-шоу «Intermarium» рассказал историк Игорь Мельников:

«1 сентября 1939 года немцы обратились к Сталину с просьбой разрешить, чтобы радиостанция в Минске передавала в эфир только одно слово – «Минск» – для пилотов Люфтваффе. Чтобы те спокойненько могли бомбить что? Не Варшаву, не Лодзь, не Познань, а Брест, Гродно, Барановичи, Новогрудок, Пинск – западнобелорусские города. […] Сталин таким образом позволил немцам убивать западных белорусов и украинцев – тех самых, которых 17 сентября он придет «освобождать».

Как известно, 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, в составе которой находилась тогда Западная Беларусь. А 17 сентября на территорию последней вошла Красная Армия.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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