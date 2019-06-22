Торрес объяснил причину завершения карьеры









35-летний испанец также выступал за такие клубы, как английские «Ливерпуль» и «Челси», а также мадридский «Атлетико».





«Спасибо всем, кто поддержал меня в этот непростой момент. Моя последняя игра в «Тосу» пройдет 23 августа. Я смогу в последний раз сыграть с друзьями Андресом Иньестой и Давидом Вильей. Я думаю, что это будет противостояние, которое мне бы никогда не пришло в голову. Думаю, что это идеальный момент», - приводит слова футболиста Marca.





Торрес также отметил, что такое решение принял опираясь на свое самочувствие.





В завершившемся сезоне 35-летний нападающий сыграл в семи матчах японской Джей-лиги, не отметившись каким-либо результативными действиями.