|
В Тихий океан запустили "ловушку" для мусора
Источник материала: Партизан
Плавающее устройство должно выловить 1,8 триллиона единиц пластикового мусора, не помешав подводной жизни.
Плавающую ловушку для мусора запустили в Тихий океан во второй раз. Об этом сообщает
Устройство должно вылавливать пластиковые отходы между Калифорнией и Гавайями. Платформа длиной в 600 метров в прошлом году порвалась и на ее ремонт потребовалось четыре месяца. Тогда П-образную конструкцию запустили из Сан-Франциско, но она не выдержала постоянного давления волн и ветра.
"Надеюсь, что у природы нет для нас слишком много сюрпризов на этот раз. В любом случае, мы надеемся, многому научиться из этой кампании", - написал в Twitter Боян Слэт, создатель проекта по очищению океана.
Стоит отметить, что устройство собирает мусор только с поверхности океана – глубина очистки всего три метра, что позволяет не беспокоить подводную жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плавающее устройство должно выловить 1,8 триллиона единиц пластикового мусора, не помешав подводной жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)