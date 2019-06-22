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Беспорядки продолжаются: в Эфиопии застрелили начальника генштаба

23.06.2019 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кроме главы армии погибли еще несколько чиновников. Люди устраивают беспорядки из-за сменившегося политического режима, который обещал покончить с политической диктатурой, но насилие на этнической почве только усилилось.

Премьер-министр Эфиопии заявил, что во время протестов на севере страны убили начальника генштаба и еще несколько чиновников. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 23 июня.

"Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что начальник генштаба страны Сеаре Меконнен застрелен в ходе беспорядков в северном регионе Амхара", - сказано в сообщении.

Абий Ахмед Али выступил на телевидении и заявил, что в результате нападения в столице региона Амхара городе Бахр-Дар убиты несколько должностных лиц.


Ранее правительство заявило, что в Амхара состоялась "попытка переворота". ВВС передает, что в стране отключили интернет. Жители Бахр-Дар также слышали стрельбу.

Напомним, что ранее десятки людей погибли в этнических столкновениях в Эфиопии. В прошлом году в Эфиопии также были беспорядки, в которых погибли люди.

 
 
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Кроме главы армии погибли еще несколько чиновников. Люди устраивают беспорядки из-за сменившегося политического режима, который обещал покончить с политической...
 
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