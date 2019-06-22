Беспорядки продолжаются: в Эфиопии застрелили начальника генштаба

ВВС в воскресенье, 23 июня. Премьер-министр Эфиопии заявил, что во время протестов на севере страны убили начальника генштаба и еще несколько чиновников. Об этом сообщаетв воскресенье, 23 июня.





"Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что начальник генштаба страны Сеаре Меконнен застрелен в ходе беспорядков в северном регионе Амхара", - сказано в сообщении.





Абий Ахмед Али выступил на телевидении и заявил, что в результате нападения в столице региона Амхара городе Бахр-Дар убиты несколько должностных лиц.









Ранее правительство заявило, что в Амхара состоялась "попытка переворота". ВВС передает, что в стране отключили интернет. Жители Бахр-Дар также слышали стрельбу.





Напомним, что ранее десятки людей погибли в этнических столкновениях в Эфиопии. В прошлом году в Эфиопии также были беспорядки, в которых погибли люди.