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Белорусской железной дороге закупят 500 украинских полувагонов

23.06.2019 10:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подконтрольный Банку развития «Промагролизинг» профинансировал поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов производства «Крюковского вагоностроительного завод».

В рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 украинских полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года, говорится на сайте «Промагролизинга», пишет TUT.BY

Это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный с Крюковским вагоностроительным заводом. «При этом стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков», говорится в сообщении.


Крюковский вагоностроительный завод — машиностроительное предприятие, которое находится в городе Кременчуге. Под контролем семьи главы набсовета КВСЗ Владимира Приходько находится свыше 70% акций предприятия, пишет LIGA.net. Он — классический красный директор, работает на КВСЗ уже полвека. Несмотря на это продукция предприятия конкурентоспособна на высокотехнологичном рынке, где украинскому заводу приходится соревноваться не только с украинскими вагонзаводами, но и такими гигантами как Alstom, Bombardier, Siemens, Greenbrier и General Electric.

 
 
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Подконтрольный Банку развития «Промагролизинг» профинансировал поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов производства «Крюковского...
 
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