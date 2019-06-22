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В Беларуси из-за Евроигр заблокировали защищенную почту protonmail.com?

23.06.2019 10:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевский правозащитник Александр Бураков обратил внимание, что с территории Беларуси сервис пока недоступен.



Член «Могилевской весны» Александр Бураков сообщил, что на территории нашей страны перед началом II Европейских игр начались проблемы с доступом к почтовому сервису ProtonMail.com.

— Впервые я обратил на это внимания пару дней назад – если соответствующее приложение на смартфоне работало нормально, то с компьютера зайти было невозможно. Причем ни через «белтелекомовский», ни через «велкомовский» интернет. Однако списал на возможные проблемы самого сервиса, — рассказал правозащитник.

Однако за несколько дней ничего не поменялось – если приложение работало исправно, то через браузер доступ по-прежнему был закрыт. Тогда Бураков решил попробовать другой способ:

— Я попробовал зайти на protonmail.com с помощью анонимайзеров – и все получилось. То есть проблема не в почтовом сервисе, насколько я могу судить, а именно в доступе конкретно с территории Беларуси. Как мне объяснили, через мобильное приложение почта работает, потому что там вроде как встроен VPN.

Тест на доступность сайта из различных частей мира подтвердил это: в России, за исключением нескольких регионов, ProtonMail.com доступен. Как и в Европе и США.


Зато почтовой сервис не работает в Казахстане (недавно там прошли акции протеста против фальсификации на выборах), Турции (заблокирован в марте 2018 года) и в Беларуси.

Бураков проводит определенную параллель с Россией – в марте этого года по запросу ФСБ сервис ProtonMail был заблокирован якобы из-за «поступающих террористических угроз и в связи с зимней Универсиадой в Красноярске».

— Я не могу однозначно утверждать, что это блокировка – с этим уже разбираются компетентные специалисты. Однако я могу увидеть определенную связь между возможной блокировкой и началом II Европейских игр в Беларуси.

ProtonMail является популярным почтовым сервисом, зашифровывающим переписку при передаче сообщений.

 
 
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Могилевский правозащитник Александр Бураков обратил внимание, что с территории Беларуси сервис пока недоступен.
 
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