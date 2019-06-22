«Я чувствовал себя в Минске, как в родном доме». Кадыров поделился впечатлениями от визита в Беларусь









С дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Фото: Рамзан Кадыров/ВКонтакте





На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Кадыров написал, что чувствовал себя в белорусской столице, «как в родном доме».





- Состоялся мой дружеский визит в Республику Беларусь. Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко за исключительно тёплый приём, высокую оценку нашего скромного труда по освобождению граждан Украины из ливийского плена, добрые слова о России, Чечне и чеченском народе. Я чувствовал себя в Минске, как в родном доме. Настолько приятные и дружелюбные люди живут в этом городе. В ходе поездки Александр Григорьевич вручил мне орден Дружбы народов. Я выразил благодарность за эту награду. Президент Республики Беларусь ещё раз подтвердил своё желание посетить Чеченскую Республику. Экономические, спортивные, культурные связи между Беларусью и Чечней успешно развиваются. Уверен, что они будут крепнуть с каждым днём. Это соответствует духу Союзного государства. В Минске я с большим удовольствием принял участие в торжественной церемонии открытия Вторых европейских игр. И, конечно, для меня большой радостью было встретиться с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым и сделать традиционное селфи.









В другой записи Рамзан Кадыров признался, что был впечатлен церемонией открытия Евроигр, в которой рассказывалось о "великой истории Беларуси".





Напомним, что Александр Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов за освобождение белорусов из плена в Ливии. Правда, в своей записи Кадыров пишет, что освобождал граждан Украины.











