Сергей Гуренко: у тех ребят, которые ушли, нет доверия к тренеру

- Успеете исправить недочеты к квалификации Лиги Европы?





- Мы это можем сделать только через игры. Однако у нас нет недельных циклов, когда можно было бы что-то изменить. Команда сейчас находится в подготовительном периоде, только вышла из отпуска. У меня есть показатели прошлого и этого годов… Когда я протестировал команду… Сейчас не надо искать виноватых. Знаете, в чем эффект Семина? Столько лет тренирует и дает результат. Это доверие. Он брал молодых ребят, неизвестных, без громких имен. Что нужно было? Хорошая функциональная подготовка, чтобы мы выполняли его требования. Задача тренера — дать идею, но она должна подпитываться функциональной подготовкой. Если футболист выполняет — играет в "Локомотиве", если нет — уходит. У тех ребят, которые ушли, нет доверия к тренеру. Поверьте, мы никого не выгоняли. С теми, кто остался, я могу работать. И уверен, что они примут мою идею. Уверен, что все будет хорошо.



