ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: у тех ребят, которые ушли, нет доверия к тренеру

23.06.2019 10:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после домашнего поражения в матче 12-го тура чемпионата страны с жодинским "Торпедо" (0:3) рассказал о ситуации в команде.

- Успеете исправить недочеты к квалификации Лиги Европы?

- Мы это можем сделать только через игры. Однако у нас нет недельных циклов, когда можно было бы что-то изменить. Команда сейчас находится в подготовительном периоде, только вышла из отпуска. У меня есть показатели прошлого и этого годов… Когда я протестировал команду… Сейчас не надо искать виноватых. Знаете, в чем эффект Семина? Столько лет тренирует и дает результат. Это доверие. Он брал молодых ребят, неизвестных, без громких имен. Что нужно было? Хорошая функциональная подготовка, чтобы мы выполняли его требования. Задача тренера — дать идею, но она должна подпитываться функциональной подготовкой. Если футболист выполняет — играет в "Локомотиве", если нет — уходит. У тех ребят, которые ушли, нет доверия к тренеру. Поверьте, мы никого не выгоняли. С теми, кто остался, я могу работать. И уверен, что они примут мою идею. Уверен, что все будет хорошо.


 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после домашнего поражения в матче 12-го тура чемпионата страны с жодинским "Торпедо" (0:3) рассказал о ситуации в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦТ по химии 23 июня сдадут более 13 тыс. человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика