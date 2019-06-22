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Сергей Гуренко: у тех ребят, которые ушли, нет доверия к тренеру
Источник материала: Партизан
Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после домашнего поражения в матче 12-го тура чемпионата страны с жодинским "Торпедо" (0:3) рассказал о ситуации в команде.
- Успеете исправить недочеты к квалификации Лиги Европы?
- Мы это можем сделать только через игры. Однако у нас нет недельных циклов, когда можно было бы что-то изменить. Команда сейчас находится в подготовительном периоде, только вышла из отпуска. У меня есть показатели прошлого и этого годов… Когда я протестировал команду… Сейчас не надо искать виноватых. Знаете, в чем эффект Семина? Столько лет тренирует и дает результат. Это доверие. Он брал молодых ребят, неизвестных, без громких имен. Что нужно было? Хорошая функциональная подготовка, чтобы мы выполняли его требования. Задача тренера — дать идею, но она должна подпитываться функциональной подготовкой. Если футболист выполняет — играет в "Локомотиве", если нет — уходит. У тех ребят, которые ушли, нет доверия к тренеру. Поверьте, мы никого не выгоняли. С теми, кто остался, я могу работать. И уверен, что они примут мою идею. Уверен, что все будет хорошо.
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после домашнего поражения в матче 12-го тура чемпионата страны с жодинским "Торпедо" (0:3) рассказал о ситуации в...
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