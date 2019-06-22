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Противники Марша равенства в Киеве планировали забросать фекалиями полицию и участников
Источник материала: Партизан
Полиция предотвратила акцию.
Фото Цензор.нет
В Киеве на акцию против Марша равенства собирались пронести фекалии в презервативах. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко на построении подразделений, передает Громадське.
По его словам, противники Марша намеревались нечистотам забросать участников Марша, а также сотрудников правоохранительных органов.
Также Крищенко сообщил, что накануне проведения Марша полиция изъяла "снаряды".
"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить презервативы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Корищенко.
Марш равенства проходит в Киеве сегодня. Как сообщает
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Полиция предотвратила акцию.
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