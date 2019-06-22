Противники Марша равенства в Киеве планировали забросать фекалиями полицию и участников





Фото Цензор.нет





В Киеве на акцию против Марша равенства собирались пронести фекалии в презервативах. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко на построении подразделений, передает Громадське.





По его словам, противники Марша намеревались нечистотам забросать участников Марша, а также сотрудников правоохранительных органов.





Также Крищенко сообщил, что накануне проведения Марша полиция изъяла "снаряды".





"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить презервативы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Корищенко.









Фокус , на данный момент в Киеве противники Марша равенства перекрыли улицу Владимировскую. Около сотни людей разместились на пластиковых стульях на проезжей части, где должны будут пройти участники Марша равенства в поддержку прав ЛГБТ. Марш равенства проходит в Киеве сегодня. Как сообщает, на данный момент в Киеве противники Марша равенства перекрыли улицу Владимировскую. Около сотни людей разместились на пластиковых стульях на проезжей части, где должны будут пройти участники Марша равенства в поддержку прав ЛГБТ.



