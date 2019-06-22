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Противники Марша равенства в Киеве планировали забросать фекалиями полицию и участников

23.06.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция предотвратила акцию.


Фото Цензор.нет

В Киеве на акцию против Марша равенства собирались пронести фекалии в презервативах. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко на построении подразделений, передает Громадське.

По его словам, противники Марша намеревались нечистотам забросать участников Марша, а также сотрудников правоохранительных органов.

Также Крищенко сообщил, что накануне проведения Марша полиция изъяла "снаряды".

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить презервативы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Корищенко.


Марш равенства проходит в Киеве сегодня. Как сообщает Фокус, на данный момент в Киеве противники Марша равенства перекрыли улицу Владимировскую. Около сотни людей разместились на пластиковых стульях на проезжей части, где должны будут пройти участники Марша равенства в поддержку прав ЛГБТ.


 
 
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