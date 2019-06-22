Проекты и прожекты: «Камволь» обещает костюмы не хуже Hugo Boss

«Турецкая инжиниринговая компания полностью наладила технологию — от крашения и до цеха отделки. Сейчас комбинат работает со всеми видами волокон: шерстью, льном, синтетикой», — рассказал директор.





По его словам, комбинат вышел на 50-процентную за­грузку мощностей и в этом году намерен выпустить 3 млн кв. м тканей. Перспективы дальнейшего увеличения объемов просматриваются, хотя о советских рекордах (более 22 млн пог. м) на предприятии не говорят.





«С 2004 года предприятие перестало выпускать ткани гражданского ассортимента, потому что состояние технологического оборудования было таковым, что могли работать только в ведомственном ассортименте. Сейчас мы снова выпускаем в основном ткани именно гражданского ассортимента. Почти 95 % нашей продукции уходит на экспорт, — рассказал Анатолий Субботко и добавил: — У нас есть прибыль от реализации, рентабельность продаж и чистая прибыль. В I квартале мы уплатили 720 тыс. руб. налога на прибыль».





Пока основная часть продукции «Камволя» (около 60 %) продается в Россию. Всего же география экспорта насчитывает 26 стран. В ближайших планах освоение европейского рынка. Для продвижения в Европе ОАО «Камволь» заключило соглашения с несколькими агентами из Италии, Бельгии, Франции, которые знают свой рынок и менталитет покупателей. «Потихоньку раскручиваемся, и эти люди, знающие антропологические свойства, цветовые предпочтения, составные и т. д., помогают нам в этом. Ведь то, что пойдет на французский рынок, никогда не продастся на итальянском», — пояснил Анатолий Субботко.









Тот факт, что продукцию «Камволя» в Европе не знают, тамошние партнеры считают положительным. «Наш итальянский агент говорит: вы девственно чисты, у вас нет ни хорошей, ни плохой репутации», — продолжает руководитель.





На европейский рынок «Камволь» намеревается выходить с новым составом изделий — 50 % шерсти и 50 % льна. «Фишка» в Европе — лен, они помешаны на экологии, и у нас такая ткань будет», — заверил директор.





Свои надежды на успех на европейском рынке «Камволь» связывает с тем, что в Европейском союзе есть только три сопоставимых по мощности предприятия. К слову, на территории бывшего Советского Союза таких модернизированных комбинатов нет вовсе.





Еще одним направлением развития предприятия станет швейное производство. Комбинат уже зарегистрировал свой торговый знак и намерен расширять собственную товаропроводящую сеть, чтобы повысить маржинальность продукции. «Когда вы придете в магазин «Камволя», который будет торговать готовыми изделиями, вас будут встречать не пр продавцы, а продавцы-портные. Там вы сможете под свои мерки выбрать из каталога и заказать костюм и через неделю его забрать», — добавил Анатолий Субботко. По его словам, цена таких изделий из высококачественной шерстяной ткани будет составлять около 900 руб., что заметно дешевле аналогичной продукции в Лондоне.





«Наши костюмы по качеству будут не хуже Hugo Boss, продающихся за 700 фунтов в Европе. Следующим шагом будет производство женской и детской группы одежды», — поделился планами руководитель.





Напомним, не так давно ОАО «Камволь» было глубоко убыточным и проблемным предприятием. Деньги вкладывались, кредиты выдавались, за ними следовали рассрочки и отсрочки. Модернизация при участии турецкой компании Zen Led, с которой ОАО «Камволь» заключило соглашение о передаче технологий и дилерский контракт, началась в 2012 году и продолжалась пять лет. За этот период в комбинат снова было вложено 110 млн долларов кредитных денег. Пока предприятие данный кредит не гасит.







