Товарищества собственников теряют популярность

Об этом сообщил журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашкою «Все меньше и меньше жильцов новостроек создают ТС, и все больше ранее созданных заключают договора на техобслуживание с организациями коммунальной формы собственности», заявил чиновник.





Сегодня в Беларуси более 4000 ТС, более 6000 ЖСПК, и основная масса сконцентрирована в Минске : «43% их обслуживаются сами, остальные - заключая договоры с организациями коммунальной формы собственности». Одна из причин - прямой запрет Минхилкомхоза приобретать имущество за деньги, аккумулируемых по статье «плата за капремонт», не дающий ТС возможности сохранять средства от девальвации.





Частников на рынке оказания ЖКУ не много - сегодня чуть более 20 организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию жилищного фонда, санитарному содержанию вспомогательных помещений. Причина - некоторые тарифы дотируется из бюджета, что делает работу МСБ убыточной.









После принятия новой редакции Жилищного кодекса будет отменен указ №538 «О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков», и внесены изменения в более чем 100 нормативных правовых актов.





С 1 января 2020 года затраты на эксплуатацию общего фонда и его содержание будут рассчитываться исходя из доли собственности. «Это основной момент справедливости», - заявил он.





Ромашко отметил, что подходы к управлению многоквартирным жилищным фондом не раз менялись, но в новой редакции по-прежнему остаются два способа управления - посредством самоорганизации (создания товарищества собственников либо ЖСПК) и через уполномоченное лицо - так называемого государственного заказчика.



