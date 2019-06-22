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США обнародовали "сделку века"

23.06.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты Америки готовы инвестировать 25 миллиардов долларов в экономику Палестины.



Белый дом опубликовал экономический план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно этому документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить 50 млрд долларов.
 
Более половины этих средств может получить Палестина, остальные деньги – соседние страны. Инвестиции нужны, чтобы увеличить ВВП Палестины в 10 раз, снизить уровень безработицы с 30% до однозначных показателей, а также вдвое сократить показатель бедности.
 
США предлагают реализовать 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской, туристической и образовательной сферах страны. В плане говорится о строительстве современной транспортной сети через Западный берег реки Иордан, сектор Газа и территорию Израиля. 

 
Кроме того, в документе речь идет о расширении египетского порта рядом с Суэцким каналом, чтобы стимулировать торговлю в регионе.
 
План или как его еще называют "сделка века" была опубликована за три дня до организуемого США международного форума по Палестине Мир во имя процветания в Бахрейне. 

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Из-за этого обострился палестино-израильский конфликт.

В марте текущего года США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

 
 
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Соединенные Штаты Америки готовы инвестировать 25 миллиардов долларов в экономику Палестины.
 
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