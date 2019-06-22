Анархиста Дедка вновь досматривали на границе









Утром 22 июня при возвращении в Беларусь анархиста Николая Дедка сняли с автобуса белорусские пограничники. Его сопроводили на таможенный досмотр, где просмотрели все его личные вещи, в том числе книги и брошюры.





Основанием для досмотра стало якобы "выборочная проверка". После проверки Николая Дедка посадили на другой автобус.





Напомним, за две недели до этого Николая Дедка снимали с автобуса пограничники, когда он ехал в сторону Вильнюса. Поводом для "спецпроверки", которую озвучил белорусский пограничник, стало подозрение, что документ якобы "имеет признаки подделки".





"Все говорит о том, что существуют какие-то особые списки на "проверку" на въезд и выезд. В них попадают все социально активные граждане, от анархистов до правозащитников. Однако наличие в списке не означает, что человека будут "трясти" каждый раз.









Кажется, что списки "активизируются" перед какими-то ключевыми происшествиями, типа выборов, Европейских игр и т.д. Но могут человека "прошмонать" и независимо от таких событий, "рандомно". То есть до конца не понятно, когда человека из списка шмонают, а когда - нет", - отметил тогда активист.





Николай Дедок считает, что снятие с автобуса - это еще один вид психологического давления по заказу ГУБОПиК.