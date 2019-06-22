Евроигры. Расписание выступлений белорусов на 23 июня: Холодович, Герман, Недосеков претендуют на золото

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

C 16.00 до 18.15 на "Минск-Арене" женщины и смешанные пары разыграют два комплекта наград в комбинированных упражнениях, многоборье.





Беларусь представляют 5 спортсменов: Артур Беляков, Илья Ивончук, Ольга Мельник, Вероника Набокина, Карина Сандович.





БАСКЕТБОЛ 3Х3

C 11.00 до 19.30 на "Palova Arena" завершится групповой этап соревнований у мужчин и женщин. В воскресенье мужская сборная Беларуси, уже одолевшая команду Словении (15:10), сыграет с Литвой (начало — в 17.15) и Эстонией (начало — в 19.15).





Женская сборная Беларуси уже оформила выход из группы и ждет соперника по плей-офф.





БОКС

C 14.00 до 22.00 во Дворце спорта "Уручье" у мужчин пройдут бои в первом наилегчайшем (до 49 кг), наилегчайшем (до 52 кг), первом полусреднем (до 64 кг), среднем (до 75 кг) и тяжелом (до 91 кг) весах. У женщин — в наилегчайшем (до 51 кг) и легком (до 60 кг).





Беларусь представят 7 спортсменов: Евгений Кармильчик (49 кг), Эмил Алиев (52 кг), Вазген Сафарьянц (64 кг), Вадим Панков (до 75 кг), Владислав Смягликов (91 кг), Ольга Лущик (51 кг), Алла Яршевич (60).









ВЕЛОСПОРТ

С 12.00 до 16.30 на улицах Минска около Октябрьской площади пройдет групповая гонка у мужчин.





Белорусы поборются за медали в следующем составе: Евгений Королек, Василий Кириенко, Сергей Попок, Александр Рябушенко, Бронислав Самойлов, Николай Шумов, Евгений Соболь.





ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

С 14.00 по 18.15 на "Минск-Арене" гимнастки поучаствуют в борьбе за 7 комплектов наград. Четыре индивидуальных — упражнения с мячом, обручем, булавами и лентой. Три командных — групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами, групповые упражнения с 5 мячами, групповое многоборье.





За команду Беларуси выступят Анна Гайдукевич, Екатерина Галкина, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина и Карина Ермоленко.





ДЗЮДО

С 10.30 до 18.00 на "Чижовка-Арене" мужчины и женщины разыграют медали в нескольких весовых категориях.





Беларусь в этот день представят: Вадим Шока (весовая категория — до 73 кг), а также Жанна Осипович и Виктория Новикова (обе — до 70 кг).





ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

С 12.00 до 20.00 на стадионе "Динамо" пройдут четыре квалификационных матча, в которых будут разыграны 8 из 9 комплектов наград в следующих видах: бег 100 (мужчины и нщины), барьерный бег 110 м (мужчины), барьерный бег 100 м (женщины), смешанная эстафета 4х400, прыжки в высоту (мужчины), прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины).





Белорусы оказались в 3-м матче и стартуют в 17.40. Соревноваться наша команда будет с Польшей, Чехией, Литвой, Латвией и Ирландией.





Бег, 100 м (мужчины) — Станислав Дорогокупец.

Прыжки в длину (женщины) — Анастасия Мирончик-Иванова.

Бег, 100 м (женщины) — Кристина Тимановская.

Метание копья (женщины) — Татьяна Холодович.

Смешанная эстафета, 4х400 м — Юлия Костючкова, Кристина Мулярчик, Алексей Лазарев, Игорь Зубко.

Барьерный бег, 110 м (мужчины) — Виталий Парахонько.

Прыжки в высоту (мужчины) — Максим Недосеков

Барьерный бег, 100 м (женщины) — Эльвира Герман

Смешанная комбинированная эстафета преследования 800 м — 600 м — 400 м — 200 м









По результатам квалификационных раундов, победители в каждом матче, а также две команды из занявших вторые места в своих матчах, набравшие наибольшее количество очков к последнему виду программы (гонка преследования), пройдут сразу в полуфинальные соревнования.





Остальные команды (18 сборных) примут участие в четвертьфиналах. Победители каждого из трёх четвертьфиналов, а также три лучшие команды из занявших вторые места в этом раунде пройдут в полуфиналы. В полуфиналах выступят 12 лучших команд, которые разыграют между собой путёвки в финал. В финале примут участие 6 сильнейших сборных, по три лучших из каждого полуфинала.





НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

С 10.00 до 20.45 в центре тенниса женщины и мужчины будут сражаться в 3-м раунде турнира.





Владимир Самсонов сразится с болгарином Ниаголом Стояновым. Еще один белорус Павел Платонов выбыл на предыдущей стадии (3:4 против британца Сама Уолкера).





Надежда Богданова сыграет с венгеркой Георгиной Пота, а Виктория Павлович — с румынкой Элизабетой Самарой.





Кроме того, Платонов и Богданова стартуют в смешанном разряде.





САМБО

С 10.00 до 21.30 во Дворце спорта мужчины и женщины поведут борьбу за медали в нескольких весовых категориях и завершат программу Европейских игр в этом виде спорта.





Беларусь в этот день представят: Максим Красинский (весовая категория — до 52 кг), Иван Анискевич (до 62 кг), Степан Попов (до 74 кг), Андрей Казусенок (до 90 кг), Юрий Рыбак (свыше 100 кг), Марина Жарская (до 52 кг), Вера Гореликова (до 60 кг), Ольга Намазова (до 68 кг), Светлана Тимошенко (до 80 кг).





СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

С 9.00 до 19.10 соревнования примет СОК "Олимпийский". В этот день будут разыграны два комплекта наград — смешанные пары поборются за медали в классическом и блочном луке.





В белорусскую команду входят 8 спортсменов: Максим Бан, Павел Долидович, Кирилл Фирсов, Александр Лягушев, Карина Деминская, Карина Козловская, Алена Кузнецова и Анна Марусова.





СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

С 9.15 до 14.00 в стрелковом тире мужчины и женщины разыграют два комплекта наград — в стрельбе из пневматического пистолета, 10 м.





Беларусь в стрельбе представляют 10 спортсменов: Виталий Бубнович, Илья Чергейко, Абдул-Азиз Курди, Юрий Щербацевич, Евгений Зайчик, Виктория Чайка, Евгения Дикая, Екатерина Крученок, Мария Мартынова, Светлана Щербацевич.





СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ

С 9.00 до 18.00 в "Sporting Club" у мужчин и женщин завершится квалификация и состоятся финалы в упражнении "Трап".





Беларусь в стендовой стрельбе представляет Андрей Геращенко.



