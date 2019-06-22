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Как мошенники оформляют кредиты без ведома граждан: топ банковских новостей за неделю
Источник материала: Tut.by
Банки уже
У вас может быть кредит, про который вы даже и не знали
О росте мошенничества с онлайн-кредитам предупредил
— В социальных сетях предлагается услуга по оказанию содействия в получении онлайн-кредита гражданам, которым по тем или иным причинам было отказано, —
Получая указанные данные, злоумышленники оформляют онлайн-кредит на максимально возможную сумму с последующим выводом денежных средств в зависимости от предоставленных банком способов.
Также имеются случаи, когда злоумышленники используют найденные в открытом доступе либо купленные в «DarkNet» копии сканированных паспортов граждан Республики Беларусь. Социальная инженерия в большинстве случае направлена на пожилых граждан пенсионного возраста. Злоумышленники звонят гражданам и представляются работниками технических служб банка и под причиной проведения технических работ или тестирования оборудования просят сообщить код направленный на мобильный номер. Получив всю необходимую информацию оформляется онлайн-кредит.
Кстати, по ряду подобных фактов органами МВД возбуждены уголовные дела.
Перестанут работать карточки ёCard
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Для получения денежных средств, учитываемых банком в качестве остатка электронных денежных средств по карте, клиентам нужно предоставить заявление и указать реквизиты для перевода или обратиться в банк. Получить деньги можно будет после 7 августа.
Скидки на банковские ячейки
Если у вас есть драгоценности, ценные документы или денежные накопления, которые вы не хотите держать дома, то сейчас есть возможность «пристроить» их на хранение со скидкой. Акцию по снижению стоимости на аренду банковских ячеек
До 30 августа стоимость аренды будет составлять (в сутки):
— для клиентов сегмента «Премиальный» — 0,35 BYN + НДС;
— в иных случаях — 0,50 BYN + НДС.
Ценник актуален как для нового договора, так и для продления уже действующего.
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