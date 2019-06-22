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В Горках в День Победы над фашистами хотели открыть памятный знак Петру I

23.06.2019 12:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Горках (Могилевская область) 26 июня отпразднуют 75-лютнюю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Торжество хотели украсить памятным знаком о российском императоре Петре I. На это обратили внимание наши коллеги из Reformation.

Чем для Беларуси запомнился Петр I?

Петр I – тот самый император, который в 1705 году разрушил Софийский собор в Полоцке, убив при этом пятерых священнослужителей. Бессмысленная жестокость монарха возмутила общественность. А во время Северной войны (1700-1721 года) в сентябре 1708 года он приказал сжечь и разрушить Могилев. Хотя многие историки считают, что военной необходимости в этом не было. В том же году он сжег город Витебск

Что будет в Горках?

Памятный знак о пребывании Петра I в Горках планировали открыть по адресу улица Якубовского, 20. Но вскоре эту информацию из официальной программы убрали. Как убрали ее из районной газеты «Горецкий вестник», однако данные сохранились в кэше:


 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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В Горках (Могилевская область) 26 июня отпразднуют 75-лютнюю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Торжество хотели украсить...
 
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