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Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за "намеренного" сокрытия неполадок

23.06.2019 10:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Свыше 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного "беспрецедентного сокрытия" "конструктивных недостатков" самолета, сообщает австралийская ABC со ссылкой на судебные документы.

Суть претензии заключается в том, что пилоты учились летать на 737 MAX, а поскольку полеты этой модели самолета в настоящее время приостановлены, они понесли убытки, а также испытали психологический дискомфорт из-за отсутствия работы.

Инициатор группового иска Пилот X пожелал остаться анонимным из-за "страха расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами". По его версии, Boeing "участвовал в беспрецедентном сокрытии известных конструктивных недостатков MAX, что, как и ожидалось, привело к крушению двух самолетов MAX и последующей приостановке полетов всех самолетов MAX по всему миру".

Подавшие иск пилоты, в частности, возмущены решением Boeing установить автоматизированное программное обеспечение - MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). По мнению Пилота Х, она придала самолету "опасные аэродинамические недостатки при управлении".

Групповой иск будет рассмотрен в суде Чикаго. Слушания назначены на 21 октября 2019 года.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

 
 
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Свыше 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного "беспрецедентного сокрытия" "конструктивных недостатков" самолета, сообщает...
 
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