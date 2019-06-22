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«Будет жарко»: Валерий Кварацхелия о том, что будет происходить в день Грузии в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны II Европейских игр приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, что многолюдно на самой крупной из них – у Дворца спорта – вечером. А что сейчас здесь происходит утром,
Яна Шипко, СТВ:
Фан-зона у Дворца спорта стала своеобразной площадкой для культурного обмена. 23 июня здесь день Грузии. Какие сюрпризы ждут гостей праздника, узнаем у Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелия. Доброе утро, господин посол!
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Яна Шипко:
Валерий Кварацхелия:
Работает культурный павильон, где будет выставка грузинских художников. Там будут работать наши крафтеры. В течение дня будет работать театр мимики.
И в конце, уже в девять часов, будет легендарный ансамбль «Рустави» с грузинскими танцами. Заканчивает наш вечер также легендарная певица Нино Катамадзе.
Я думаю, сегодня будет очень интересно, так что я всех приглашаю. Приходите, мы будем принимать вас радужно и тепло. А в конце дня мы с вами встретимся и увидим, что здесь будет на 10 градусов выше точно.
Яна Шипко:
Валерий Кварацхелия:
Яна Шипко:
Валерий Кварацхелия:
Вы можете пообщаться с ними сегодня, они в девять часов сюда придут, обладатели вчерашних золотых медалей.
Я сам вижу, что организаторы действительно поработали хорошо.
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Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны II Европейских игр приобретают все...
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