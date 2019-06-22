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В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

23.06.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Победы на аренах как нигде ждут в детско-юношеских школах страны, ведь они могут рассчитывать на материальную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов

Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь». По его условиям призеры вторых Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие.

В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

Так, серебряная медаль II Европейских игр женской сборной по стрельбе из лука и бронза Татьяны Шараковой в групповой гонке пополнили не только медальную копилку сборной Беларуси, но и открыли счет первым инвестициям.

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Командным решением наши лучницы, уроженки Могилева, направили 10 тысяч рублей Могилевскому центру олимпийского резерва, в котором Карина Деминская и Анна Марусова проходят подготовку. Татьяна Шаракова также направила 7500 рублей родной Витебской СДЮШОР «Динамо».

В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске

Люди в материале: Карина Дёминская, Анна Марусова, Татьяна Шаракова
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Победы на аренах как нигде ждут в детско-юношеских школах страны, ведь они могут рассчитывать на материальную поддержку, сообщили в программе...
 
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