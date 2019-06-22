Сергей Концевой доиграл матч с переломом носа

- Мы довольны своей игрой, которую показали в игре против БАТЭ. Как соперник, так и мы могли победить в этом поединке. А если брать в целом, то по содержанию игры "Ислочь" провела один из лучших матчей в сезоне. Вчера все ребята очень здорово сыграли. Мы уверенно себя чувствовали и тактически, и физически, и психологически. Из-под прессинга также выходили спокойно. В принципе, получилась равная игра: где-то они контролировали мяч, где-то мы. Игра шла до гола. Но, я считаю, больше моментов для взятия ворот было у "Ислочи". Забили бы они, то, скорее всего, они бы и победили. Если бы забили гол мы, наверное, победу одержала бы наша команда. Результат этого матча справедлив.





- На первых минутах поединка у тебя было повреждение. Что случилось?





- Перелом носа, с котором доиграл весь матч до конца. Вчера сразу после игры поехал в больницу. Уже вправили, все хорошо.



