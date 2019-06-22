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Министр спорта Израиля в обращении к президенту Беларуси: налицо грубое нарушение Олимпийской хартии, недопустимое вмешательство политики в спорт

23.06.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к президенту Беларуси и главе организационного комитета II Европейских игр Александру Лукашенко с требованием изменить ролик, опубликованный на официальном сайте Игр.



Об этом сообщает канал 9tv. 

Речь идет о ролике, представляющих Израиль: в нем карту страны показали без Иудеи, Самарии и Голанских высот. 

По мнению министра, налицо грубое нарушение Олимпийской хартии в виде недопустимого вмешательства политики в спорт. 

Регев также заявила, что направит жалобу главе МОК. 



 
 
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Министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к президенту Беларуси и главе организационного комитета II Европейских игр Александру Лукашенко с...
 
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