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Министр спорта Израиля в обращении к президенту Беларуси: налицо грубое нарушение Олимпийской хартии, недопустимое вмешательство политики в спорт
Источник материала: Партизан
Министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к президенту Беларуси и главе организационного комитета II Европейских игр Александру Лукашенко с требованием изменить ролик, опубликованный на официальном сайте Игр.
Об этом сообщает канал 9tv.
Речь идет о ролике, представляющих Израиль: в нем карту страны показали без Иудеи, Самарии и Голанских высот.
По мнению министра, налицо грубое нарушение Олимпийской хартии в виде недопустимого вмешательства политики в спорт.
Регев также заявила, что направит жалобу главе МОК.
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Министр спорта Израиля в обращении к президенту Беларуси: налицо грубое нарушение Олимпийской хартии, недопустимое вмешательство политики в спорт
Министр спорта и культуры Израиля Мири Регев обратилась к президенту Беларуси и главе организационного комитета II Европейских игр Александру Лукашенко с...
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