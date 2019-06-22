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С понедельника все гормональные контрацептивы – только по рецепту
Источник материала: Партизан
В понедельник 24 июня вступит в силу постановление № 27 Минздрава «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача». Больше станет список лекарств, которые продаются только по рецептам, пишет
С понедельника без рецепта вам уже не продадут комбинированные оральные контрацептивы. Гинеколог будет выписывать эти лекарства только в том случае, если нет противопоказаний. Рецепт действителен до двух месяцев, после чего нужно получать новый.
Исключение остается для средств экстренной контрацепции (типа «Постинора»), на них рецепт не нужен.
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В понедельник 24 июня вступит в силу постановление № 27 Минздрава «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача». Больше станет...
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