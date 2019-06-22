С понедельника все гормональные контрацептивы – только по рецепту

С понедельника без рецепта вам уже не продадут комбинированные оральные контрацептивы. Гинеколог будет выписывать эти лекарства только в том случае, если нет противопоказаний. Рецепт действителен до двух месяцев, после чего нужно получать новый.





Исключение остается для средств экстренной контрацепции (типа «Постинора»), на них рецепт не нужен.



