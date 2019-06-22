ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане, мужайтесь: в понедельник и вторник центр снова перекроют

23.06.2019 12:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

24 июня (понедельник) состоится тренировочный заезд, а 25 июня (вторник) – индивидуальная велогонка в рамках Вторых Европейских игр.

Фактически весь центр города будет перекрыт, пишет citydog.by

Какие улицы перекрывают?

Интернациональная
Купалы
Куйбышева
Пашкевич
Богдановича (часть)
Сторожевская (разворот перед перекрестком улиц Сторожевской и Коммунистической)
Немига
Романовская Слобода
Кальварийская
Тимирязева (разворот на перекрестке улиц Тимирязева и Л. Украинки).
Когда перекрывают?
Понедельник, 24 июня: с 7:30 до 13:30.

Вторник, 25 июня: с 7:00 до 17:00.

 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня (понедельник) состоится тренировочный заезд, а 25 июня (вторник) – индивидуальная велогонка в рамках Вторых Европейских игр.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие пенсии получают госслужащие и парламентарии в Беларуси? Знать другим необязательно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика