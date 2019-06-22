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Минчане, мужайтесь: в понедельник и вторник центр снова перекроют
Источник материала: Партизан
24 июня (понедельник) состоится тренировочный заезд, а 25 июня (вторник) – индивидуальная велогонка в рамках Вторых Европейских игр.
Фактически весь центр города будет перекрыт, пишет
Какие улицы перекрывают?
Интернациональная
Купалы
Куйбышева
Пашкевич
Богдановича (часть)
Сторожевская (разворот перед перекрестком улиц Сторожевской и Коммунистической)
Немига
Романовская Слобода
Кальварийская
Тимирязева (разворот на перекрестке улиц Тимирязева и Л. Украинки).
Когда перекрывают?
Понедельник, 24 июня: с 7:30 до 13:30.
Вторник, 25 июня: с 7:00 до 17:00.
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24 июня (понедельник) состоится тренировочный заезд, а 25 июня (вторник) – индивидуальная велогонка в рамках Вторых Европейских игр.
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