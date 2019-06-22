Какие пенсии получают госслужащие и парламентарии в Беларуси? Знать другим необязательно









«АиФ» в свою очередь отправила официальный запрос в Министерство труда и социальной защиты. Редакцияв свою очередь отправила официальный запрос в Министерство труда и социальной защиты.





Через некоторое время представители газеты получили ответ Минтруда. В нем говорилось, что на сайтах Министерства труда и социальной защиты и Национального статистического комитета размещена информация о средних размерах пенсий, а распространение других сведений является нецелесообразным.





Что же касается размеров пенсий депутатов и государственных служащих, то статистика по средним пенсиям данных категорий граждан не ведется. Об этом заявили в Минтруда.