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Какие пенсии получают госслужащие и парламентарии в Беларуси? Знать другим необязательно

23.06.2019 11:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатель газеты «Аргументы и факты» направил в редакцию вопрос о том, какие пенсии получают парламентарии и госслужащие.



Редакция «АиФ» в свою очередь отправила официальный запрос в Министерство труда и социальной защиты.

Через некоторое время представители газеты получили ответ Минтруда. В нем говорилось, что на сайтах Министерства труда и социальной защиты и Национального статистического комитета размещена информация о средних размерах пенсий, а распространение других сведений является нецелесообразным.

Что же касается размеров пенсий депутатов и государственных служащих, то статистика по средним пенсиям данных категорий граждан не ведется. Об этом заявили в Минтруда.

 
 
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Читатель газеты «Аргументы и факты» направил в редакцию вопрос о том, какие пенсии получают парламентарии и госслужащие.
 
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