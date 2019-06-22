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Какие пенсии получают госслужащие и парламентарии в Беларуси? Знать другим необязательно
Источник материала: Партизан
Читатель газеты «Аргументы и факты» направил в редакцию вопрос о том, какие пенсии получают парламентарии и госслужащие.
Редакция
Через некоторое время представители газеты получили ответ Минтруда. В нем говорилось, что на сайтах Министерства труда и социальной защиты и Национального статистического комитета размещена информация о средних размерах пенсий, а распространение других сведений является нецелесообразным.
Что же касается размеров пенсий депутатов и государственных служащих, то статистика по средним пенсиям данных категорий граждан не ведется. Об этом заявили в Минтруда.
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Читатель газеты «Аргументы и факты» направил в редакцию вопрос о том, какие пенсии получают парламентарии и госслужащие.
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