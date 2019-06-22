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Хуже борщевика. Белорусов призвали избавляться от опасного золотарника на приусадебных участках

23.06.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси активизируется борьба с инвазивными растениями-паразитами: вслед за борщевиком Сосновского владельцев приусадебных участков призывают избавиться от золотарника канадского.



С соответствующим призывом к гражданам в июне обратились представители Национального парка “Беловежская пуща”.

— Отдел охраны леса и лесного хозяйства обратился в сельские и поселковые исполнительные комитеты, к депутатам сельских и городских Советов депутатов, гражданам, на приусадебных участках которых произрастает золотарник канадский, с просьбой о недопущении распространения данного инвазивного вида и принятии мер по его ликвидации, — проинформировали в нацпарке.


Золотарник канадский и золотарник гигантский — многолетние травянистые красиво цветущие растения семейства сложноцветных. Яркие желтые соцветия золотарника весьма привлекательны, поэтому эти растения нередко можно увидеть на приусадебных участках в качестве декоративного вида.

— Однако по степени опасности для окружающей среды золотарник канадский находится в одном ряду с борщевиком Сосновского, а по степени агрессивности даже его превосходит, — предупреждают в нацпарке. — В связи с этим золотарники канадский и гигантский включены в список инвазивных видов EPPO — Европейской организации по защите растений, где перечислены чужеродные виды, наносящие серьезный ущерб окружающей среде и биологическому разнообразию в целом.


По словам специалистов, быстрому распространению золотарника способствуют несколько факторов. Первый — отсутствие естественных врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Второй — каждый куст золотарника дает ежегодно до ста тысяч семян, которые отличаются очень высокой — до 95% — всхожестью. Третий фактор — с годами корневища начинают выделять в почву ядовитые вещества, подавляющие рост других растений.

— Опасность распространения золотарников заключается в том, что, занимая новые участки, они полностью изменяют окружающую флору и фауну, что приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных растений, — констатировали в НП “Беловежская пуща”.

Нынешний призыв к владельцам приусадебных участков — уже вторая попытка убедить население избавляться от золотарника. Первая попытка была предпринята в 2013 году, однако до серьезных сдвигов дело не дошло: в то время велась активная борьба с другим инвазивным растением — борщевиком Сосновского. Ранее сообщалось, что в нынешнем году в стране более 4500 мест произрастания борщевика на площади почти 3000 гектаров. Что касается золотарника, то скашивать этот сорняк рекомендуется по мере отрастания до 15—20 см 3—4 раза за сезон. Альтернатива — однократное скашивание во второй половине августа, пока семена еще не вызрели.

 
 
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В Беларуси активизируется борьба с инвазивными растениями-паразитами: вслед за борщевиком Сосновского владельцев приусадебных участков призывают избавиться от...
 
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