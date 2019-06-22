«Белпочта» хочет умерить аппетиты банков

С марта 2018 года «Белпочта» напрямую взаимодействует с ЕРИП по приему платежей в системе «Расчет».





Действующие условия формирования вознаграждения почтового оператора «за прием платежей в ЕРИП как платежного агента, а также платы за эквайринг, в условиях роста количества и сумм принятых платежей приводит к увеличению убытков, возникающих при оказании данных услуг, снижению прибыльности деятельности предприятия, а также не способствуют развитию безналичных расчетов», говорится в письме Минсвязи.





Вознаграждение «Белпочты» представляет собой разность суммы, полученной от установленного в договоре между ЕРИП и поставщиком (производителем) услуг размера вознаграждения и фиксированного вознаграждения ЕРИП.





Размер вознаграждения, уплачиваемого поставщиками услуг ЕРИП, варьируется от 0,25 до 2% от суммы платежа в зависимости от вида услуг. Общее вознаграждение ЕРИП составляет 0,19% от суммы платежа, из них 0,1% фиксированное вознаграждение от поставщика услуг, 0,09% фиксированное вознаграждение от платежного агента «Белпочта» расчетному агенту ЕРИП.





В то же время, при приеме платежей в ЕРИП с использованием банковских платежных карт «Белпочта» уплачивает вознаграждение банкам за эквайринг в размере от 0,2 до 0,5%, за интернет — эквайринг от 1,7 до 2,5%.





В результате в настоящее время вознаграждение «Белпочты» сложилось ниже уровня возмещения затрат на оказание услуг посредством ЕРИП. Так, в 2018 году принято более 135 млн платежей, уровень возмещения доходами затрат составил 73,5%.





В структуре принятых платежей «Белпочты» в период с 2016 по 2018 годы отмечается ежегодный рост удельного веса платежей по картам при приеме платежей в ЕРИП: в 2016 г. — 12,9%, в 2018 г. — 21,5%, в 1 квартале 2019 года — 24%. В общей сумме затрат на эквайринг за 2018 год 84% составлили затраты по платежам в ЕРИП в пользу сторонних поставщиков услуг и только 16% составляют расходы на эквайринг, связанные с оказанием почтовых услуг.





По данным 1 квартала 2019 года, основными поставщиками услуг по эквайрингу являются «Приорбанк» ОАО (52% по сумме оплаты услуг с использованием банковским карт) и «Беларусбанк» (39,5%).









При этом необходимо отметить, что в рамках развития дистанционных услуг планируется оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления почтовых услуг физическим и юридическим лицам. Прогнозируется, что внедрение мобильных устройств увеличит затраты «Белпочты» на эквайринг (интернет-эквайринг) БПК. В письме говорится, что в настоящее время плата за эквайринг при осуществлении платежей с использованием мобильных устройств составляет не менее 1,7% от суммы платежа в зависимости от банка.





Кроме того, оптимизация сети Беларусбанка, введение банками комиссии за осуществление некоторых платежей в ЕРИП в размере от 70 копеек до 5 рублей, приводит к увеличению очередей в городских объектах почтовой связи «Белпочты», которые такой комиссии не взимают.





Минсвязи предложило Нацбанку и иным заинтересованным до 1 сентября проработать вопрос об установлении дифференцированного размера вознаграждения «Белпочты» за прием платежей в ЕРИП в зависимости от сумм таких платежей. А с учетом развития системы безналичных платежей ввести ограничение банкам, осуществляющим эквайринг, включая интернет-эквайринг, по операциям с использованием БПК в платежных терминалах и платежных терминалах самообслуживания «Белпочты» вознаграждения, не превышающего 0,1% от суммы операции.





В свою очередь Нацбанк предложил коммерческим банкам «для снижения социальной напряженности» рассмотреть вопрос о возможности приема платежей с использованием наличных денег от граждан Беларуси, достигших пенсионного возраста, студентов, инвалидов и других малообеспеченных слоев населения без взимания платы.





Напомним, осенью 2018 года «Белпочту» посетил первый вице-премьер Александр Турчин и поручил не ограничиваться доставкой почты и пенсий, особенно с учетом развития рынка банковских платежных карточек. С 2012 года по 2018-й удельный вес получателей пенсии на обслуживании «Белпочты» сократился с 58,9% до 37,6%.





Турчин отметил, что почтальоны должны стать универсальными работниками, которые способны с помощью гаджетов, выхода в интернет оказать гражданам необходимые госуслуги, помочь с заказом и доставкой товаров интернет-магазинов. Первый вице-премьер поручил выработать стратегии с партнерами, субъектами торговли, банками.

