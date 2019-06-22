Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 36 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА. На главной арене соревнований минском стадионе “Динамо” стартует легкоатлетический турнир – спортсмены разыграют 9 комплектов медалей в индивидуальных состязаниях. Начало в 12.00. Столько же комплектов наград разыграют самбисты в столичном Дворце спорта. Старт соревнований будет дан в 10.00. На ковре “Минск-Арены” участницы соревнований по художественной гимнастике определят лучших в 7 видах программы. Там же розыгрышем двух комплектов медалей завершится турнир по спортивной акробатике. “Художницы” начнут свои состязания в 14.00, акробаты – в 16.00. На татами в “Чижовка-Арене” в 10.30 продолжится турнир по дзюдо, участники которого разыграют 4 комплекта медалей. В тире имени маршала С.Тимошенко два комплекта наград разыграют мастера пулевой стрельбы. Начало квалификации в 9.15, финалов – в 11.30. На арене СОК “Олимпийский” лучники определят обладателей медалей в двух видах программы. Их баталии стартуют в 9.00. В полдень на Октябрьской площади в путь по улицам столицы отправятся участники мужской шоссейной велогонки. Накануне белорусские спортсмены стали обладателями 14 медалей II Европейских игр.

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