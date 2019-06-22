В Минском районе легковой автомобиль въехал под стоящую фуру

Источник материала: Ежедневник



Фото УВД

В ДТП пострадали водитель легкового автомобиля "Фольксваген" и его двенадцатилетний сын, которые госпитализированы. Еще трое детей, находившихся в машине, не пострадали.

Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. Инцидент произошел в субботу около 17.00 на трассе Р23.

В УВД Минского облисполкома рассказали подробности ДТП, произошедшего 22 июня с легковым автомобилем "Фольксваген Поло" и фурой.

Авария произошла у поворота на деревню Щитомиричи в Минском районе. "Фольксваген Поло" въехал под полуприцеп стоявшей фуры. В легковушке помимо водителя находились четверо детей - трех, семи, десяти и двенадцати лет. Младшие были на заднем сиденье в детских автокреслах и бустере - визуально дети не пострадали, их быстро извлекли из машины и отвели в сторону. Старший был в полубессознательном состоянии, он получил несколько ранений, вероятно, передней стойкой. Милиционеру удалось ее отогнуть.

К этому времени из аптечек люди принесли бинты и вату для ребенка, которому Дмитрий Кумагер останавливал кровотечение, консультируясь по телефону с принимавшим вызов врачом. Остальные в это время помогали выбраться водителю.

Вскоре на место аварии прибыли МЧС и бригада скорой помощи.