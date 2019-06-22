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Почему полного видео с открытия Европейских игр в Минске пока нет на YouTube

23.06.2019 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию обратился читатель, который рассказал, что не смог посмотреть полное видео открытия II Европейских игр в Минске из-за блокировки на YouTube. 42.TUT.BY разобрался, в чем причина.


Открытие II Европейских игр в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заблокированное видео было размещено на канале TVKobelibe LIVETV. Жалоба на нарушение авторских прав поступила от Olympic Channel — сервиса Международного олимпийского комитета.


Дело в том, что у Olympic Channel есть права на трансляцию в 11 регионах в Северной и Южной Америке и Карибском бассейне, включая Бразилию и Канаду, а также показ на английском в США и Пуэрто-Рико, и 35 государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Японии и Республике Корея.

В Беларуси эта услуга недоступна. Жители нашей страны могут посмотреть церемонию открытия, например, на сайте Белтелерадиокомпании, а также главной странице Яндекса и в Яндекс.Эфире. Таким образом, идет разделение прав на трансляцию только в Беларуси и за рубежом.

Официально полное видео открытия пока не доступно на YouTube. Причина в геоблокировке: если видео доступно для просмотра из Беларуси, значит, его можно посмотреть и из других стран. Следовательно, международный правообладатель отправляет заявление, что белорусское видео используется в коммерческих целях для показа по всему миру, и ролик попадает под блок. Однако нас уверили, что специалисты уже работают над этой проблемой, и полное видео с церемонии открытия скоро будет доступно на платформе.

 
Теги: Минск
 
 
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