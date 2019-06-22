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ЛСП и бюстгальтеры на сцене. Что происходит в фестивальной зоне Европейских игр
Источник материала: KYKY>
Вчера, 22 июня, в минском «Дримлэнде» запустили фестивальную зону Европейских игр и устроили масштабную тусовку. Беларусов и туристов завлекали музыкантами, а хедлайнерами стали ребята из ЛСП. К ним на сцену, кстати, прилетел бюстгальтер: фанатам, видимо, стало невыносимо жарко. Здесь открыты зоны национальных традиций, уличные театры, киберзона с виртуальной реальностью и, конечно, обилием еды: гостям продают сеты с улитками, сэндвичами и пончиками из макарон. Фан-зона закроется только 2 июня,
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