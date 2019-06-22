Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации. Красная армия и партизаны действовали сообща и переломили ход Великой Отечественной войны. Как сегодня хранят память о тех важных событиях, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На Минском котле окружили и разгромили группу-армию немецких войск «Центр». В музее Великой Отечественной войны эта диорама собирательный образ операции «Багратион».

Красные стрелки на карте показывают, насколько масштабным было наступление. А чтобы переправить легендарный Т-34 через болота, приходилось делать настилы. Непростая болотистая местность сыграла на руку советским войскам.

«Этот удар именно со стороны болот был очень неожиданным для немцев. Они не думали, что болота можно пройти, и удар будет именно с этой стороны», – рассказала старший научный сотрудник музея Великой Отечественной войны Юлия Колтович.

Для захватчиков неожиданной стала и сама операция. Готовили ее в строжайшей секретности, но очень тщательно: проводили учения для солдат, усиленно переправляли военную технику к местам наступления. «Багратион» показал, что к 1944 году советское военное искусство достигло нового уровня. Немцев удалось перехитрить.

«Для наступательных операций южные направления в силу географических условий было более предпочтительно, но советское командование решило, что нужно наступать на восточном фронте именно с Беларуси», – отметил историк Александр Киселев.

Успех был бы невозможен без поддержки партизан. Благодаря их разведке оборона группы-армии «Центр» была перед командованием Советских войск, как на ладони. Помогали подпольщики и в разгроме оккупантов.

«Пленными и трофеями немцы потеряли в борьбе с партизанами летом 1944 года в Беларуси людей и вооружения достаточно, чтобы сформировать и оснастить целую дивизию», – сказал заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.

Память о главной битве за Беларусь живет не только в музеях. Игорь Войналович помогал телерадиокомпании «МИР» на съемках документального фильма «Лето 44-го». Реквизит искал на военных складах, в частных коллекциях. Уверен, что муляжи не расскажут зрителю всей правды.

В фильме собирательные образы советских и немецких солдат. О событиях рассказывают не эксперты, а письма. Актеры признаются: читать их было сложнее, чем любой монолог из художественного сценария, ведь это живая история, очень страшная.

Операция «Багратион» вошла в историю, как одна из самых крупных стратегических битв в истории мировых войн. Ее название до сих пор на слуху у каждого белоруса и не только благодаря учебникам истории.