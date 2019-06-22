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До +31 градуса ожидается в Беларуси 24 июня

23.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

До +31 градуса ожидается в Беларуси 24 июня

В понедельник в Беларуси прогнозируется переменная облачность и в основном без осадков.

В Республиканскoм центре по гидрoметеорологии, кoнтролю радиoактивного загрязнения и монитoрингу oкружающей среды Минприроды рассказали о погоде в понедельник, 24 июня.

Осадки местами ожидаются лишь ночью и утром, по юго-востоку страны возможны грозы. Ветер умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, а на юго-востоке — 17-20 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 28 градусов, по юго-востоку — до 31 градуса.

sb.by
 
 
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В понедельник в Беларуси прогнозируется переменная облачность и в основном без осадков. В Республиканскoм центре по гидрoметеорологии, кoнтролю радиoактивного...
 
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