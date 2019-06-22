Жители Гродненщины о церемонии открытия II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





На церемонии открытия побывала семья Лещун из агрогородка Вензовец Дятловского района:







— Нашей семье пощастливилось побывать на этом грандиозном событии. Нас до сих пор переполняют эмоции. Это было феерическое действо. Мы совершили путешествие в историческое прошлое Беларуси, стали свидетелями рождения современных спортивных легенд, зарядились атмосферой праздника.

Очень впечатлил тот момент, когда на стадион «выплывал» государственный флаг Беларуси, который бережно выносили дети в национальных костюмах регионов страны и Минска и передавали его роте почетного караула.

Очень понравилось выступление Петра Елфимова, восседающего верхом на золотом коне, и Алены Ланской, плывущей в кольце-обереге купальских цветов. Многотысячный хоровод согревал эту ночь, заставляя цвести в центре сцены гигантский папоротник, над которым виртуальные светлячки складывались в официальный логотип II Европейских игр.

Из Ошмянского района впечатлениями делятся активисты районного комитета ОО «БРСМ».





Ольга Прасняк, педагог-психолог средней школы №3 г. Ошмяны:

— Я очень рада и благодарна РК ОО БРСМ, что стала участником церемонии открытия II Европейских игр. Нам посчастливилось увидеть очень красивое, я бы сказала, сказочное представление, во время которого каждый белорус испытал гордость за свою страну. Мощная энергетика, атмосфера гармонии и дружелюбия весь вечер царили на трибунах. Искренние эмоции, которые читались на лицах зрителей, объединили не только белорусов, но и тысячи иностранных гостей.

Особенно впечатлила презентация Беларуси, описание ее красоты, истории, культуры и богатых народных традиций. Безусловно, ярким и запоминающимся событием этого насыщенного шоу стала церемония зажжения огня, который дал старт времени ярких побед. Надеюсь, болельщикам удастся насладиться неповторимыми моментами соревнований. Сама я уже сегодня буду болеть за наших атлетов со столичной трибуны. Идем с друзьями на художественную гимнастику и акробатику.

Екатерина Толочко, учитель средней школы №3 г. Ошмяны:

— Это было непередаваемо! Сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько гармоничной и продуманной была церемония открытия. Казалось бы, такие мелочи, как браслеты, которые нам подарили на входе, и те «работали» на общую концепцию. Представляете, в определенные моменты они начинали гореть одним цветом, объединяя более 20 тысяч зрителей, заставляя в унисон биться сердца.

Волнительным моментом церемонии стал выход национальных команд спортсменов из 50 стран и особенно белорусской делегации в составе 221 атлета. Такая гордость охватила за свою страну, за такое достойное представление! Эти невероятные образы из белорусского фольклора, эта внезапно взявшаяся из ниоткуда голова зубра – символа нашей страны, эти неподдельные эмоции, эффекты дополненной реальности… Было здорово! В какой-то момент могло показаться, что мы не в Беларуси!

Источник: районные газеты osh.by,diatlovonews.by https://grodnonews.by/