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Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

23.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Первый Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян.

В фестивале приняли участие лучшие вокалисты, инструменталисты, коллективы современной хореографии города Красногорска (Россия), Столбцовского района Минской области, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, Дятловского, Вороновского районов Гродненской области.

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах

polymia.by
 
 
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Первый Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян. В фестивале приняли участие лучшие вокалисты,...
 
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