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Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» прошел в Кореличах
23.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян.
В фестивале приняли участие лучшие вокалисты, инструменталисты, коллективы современной хореографии города Красногорска (Россия), Столбцовского района Минской области, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, Дятловского, Вороновского районов Гродненской области.
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Первый Международный молодежный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян. В фестивале приняли участие лучшие вокалисты,...
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