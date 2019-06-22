БЖД получит 500 полувагонов украинского производства

Источник материала: Интерфакс

Белорусская железная дорога получит 500 полувагонов производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Украина), сообщило ОАО "Промагролизинг", профинансировавшее эту сделку.

"В рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года", - говорится в сообщении на сайте "Промагролизинга".

В компании отметили, что это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный с Крюковским вагоностроительным заводом. "При этом стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков", - добавили в "Промагролизинге".

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" является производителем транспортных средств, в том числе подвижного железнодорожного состава. Имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.