|
Беларусь в первый день Евроигр-2019 завоевала 14 медалей. У России – 18
Источник материала: Интерфакс
Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день Европейских игр-2019. В активе хозяев 4 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых наград.
По итогам первого соревновательного дня белорусы расположились на втором месте в медальной таблице. Впереди лишь сборная России, которая добыла 18 (9+5+4) наград. Тройку лидеров замыкает сборная Грузии — 10 (3+3+4).
Все медалисты дня:
Акробатика спортивная. Балансовые упражнения. Группа, женщины
1. Беларусь (Вероника Набокина, Юлия Ивончук, Карина Сандович)
2. Бельгия (Талия де Тройер, Бритт ван дер Донкт, Шарлотт ван Ройен)
3. Португалия (Барбара да Силва, Франсиска Сампайо, Франсиска Майа)
Динамические упражнения. Смешанная пара
1. Россия (Виктория Аксенова, Кирилл Старцев)
2. Азербайджан (Абдулла аль-Машайхи, Рухудиль Гурбанли)
3. Беларусь (Артур Беляков, Ольга Мельник)
Динамические упражнения. Группа, женщины
1. Бельгия (Талия де Тройер, Бритт ван дер Донкт, Шарлотт ван Ройен)
2. Португалия (Барбара да Силва, Франсиска Сампайо, Франсиска Майа)
3. Беларусь (Вероника Набокина, Юлия Ивончук, Карина Сандович)
Балансовые упражнения. Смешанная пара
1. Беларусь (Артур Беляков, Ольга Мельник)
2. Россия (Виктория Аксенова, Кирилл Старцев)
3. Азербайджан (Абдулла аль-Машайхи, Рухудиль Гурбанли)
Велосипедный спорт. Групповая гонка. Женщины
1. Лорена Вибес (Голландия)
2. Марианн Вос (Голландия)
3. Татьяна Шаракова (Беларусь)
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье
1. Дина Аверина (Россия)
2. Линой Ашрам (Израиль)
3. Екатерина Галкина (Беларусь)
Дзюдо. Женщины. -48 кг
1. Дарья Белодед (Украина)
2. Ирина Долгова (Россия)
3. Юлия Фигероа (Испания)
3. Маруся Штангар (Словения)
Мужчины. -60 кг
1. Лухум Чхвимиани (Грузия)
2. Франсиско Гарригос (Испания)
3. Амиран Папинашвили (Грузия)
3. Йорре Ферстратен (Бельгия)
Женщины. -52 кг
1. Майлинда Кельменди (Косово)
2. Наталья Кузютина (Россия)
3. Челси Джилз (Великобритания)
3. Амандин Бушар (Франция)
Мужчины. -66 кг
1. Георгий Зантарая (Украина)
2. Маттео Медвес (Италия)
3. Баграти Ниниашвили (Грузия)
3. Вада Маргвелашвили (Грузия)
Женщины. -57 кг
1. Дарья Межецкая (Россия)
2. Нора Гьякова (Косово)
3. Паулин Штарке (Германия)
3. Тельма Монтейро (Португалия)
Самбо. Женщины. -48 кг
1. Елена Бондарева (Россия)
2. Анастасия Новикова (Украина)
3. Анфиса Капаева (Беларусь)
3. Цветелина Цветанова (Болгария)
Мужчины. -57 кг
1. Вахтанг Чидрашвили (Грузия)
2. Саян Хертек (Россия)
3. Владислав Бурдь (Беларусь)
3. Мехман Халилов (Азербайджан)
Мужчины. -68 кг
1. Александр Кокша (Беларусь)
2. Миндиа Лилуашвили (Грузия)
3. Эмиль Хасанов (Азербайджан)
3. Никита Клецков (Россия)
Женщины. -56 кг
1. Татьяна Казенюк (Россия)
2. Анастасия Архипова (Беларусь)
3. Даниэла Пороинеану (Румыния)
3. Лаура Фурнье (Франция)
Мужчины. -82 кг
1. Андрей Перепелюк (Россия)
2. Давид Григорян (Армения)
3. Тимофей Емельянов (Беларусь)
3. Бесариони Берулава (Грузия)
Женщины. -64 кг
1. Екатерина Оноприенко (Россия)
2. Елена Сайко (Украина)
3. Анда-Микаэла Валвои (Румыния)
3. Татьяна Мацко (Беларусь)
Мужчины. -100 кг
1. Давити Лориашвили (Грузия)
2. Викторс Реско (Латвия)
3. Алсим Черноскулов (Россия)
3. Денис Тачий (Молдова)
Женщины. -72 кг
1. Анжела Жилинская (Беларусь)
2. Нино Одзелашвили (Грузия)
3. Галина Амбарцумян (Россия)
3. Наталья Смаль (Украина)
Женщины. -80 кг
1. Анастасия Сапсай (Украина)
2. Елена Кебадзе (Грузия)
3. Анна Балашова (Россия)
3. Алина-Петранела Паунеску (Румыния)
Стрельба из лука. Классический лук. Командные соревнования, женщины
1. Великобритания (Анна Луиза Сара Бетлз, Анна Наоми Фолкард, Микаэла Бриони Питман)
2. Беларусь (Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова)
3. Дания (Ранди Дейн, Майя Бускбьерг Ягер, Анна Мари Дорше Лаурсен)
Классический лук. Командные соревнования, мужчины
1. Франция (Жером Чиро, Пьер Жан Абель Плион, Жан-Шарль Валентин Валадо)
2. Голландия (Сьеф ван дер Берг, Ян ван Тонгерен, Стив Уилер)
3. Италия (Марко Галиаццо, Мауро Несполи, Давид Пакуалуччи)
1. Россия (Артем Черноусов, Виталина Бацарашкина)
2. Сербия (Дамир Микеч, Зорана Арунович)
3. Германия (Кристиан Райц, Сандра Райц)
Пневматическая винтовка, 10 м. Смешанные команды
1. Россия (Юлия Каримова, Сергей Каменский)
2. Россия (Владимир Масленников, Анастасия Галашина)
3. Чехия (Анета Брабцова, Филип Непейчал)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день Европейских игр-2019. В активе хозяев 4 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых наград. По итогам первого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)