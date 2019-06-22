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В Пинском районе спасатели деблокировали водителя попавшего в ДТП «Рено»

23.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22.06.2019 года в 20-25 пинским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 2 км севернее от д. Погост Загородский. На автодороге Н-205 (Доброславка – Погост Загородский – Парохонск – Молодельчицы Пинского района) легковой автомобиль «Рено-Меган» столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В легковом автомобиле был заблокирован водитель.

В Пинском районе спасатели деблокировали водителя попавшего в ДТП «Рено»

Прибывшими к месту вызова работниками МЧС из легкового автомобиля при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасен (деблокирован) водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в учреждение здравоохранения.

В автобусе на момент ДТП находилось 6 человек, никто из них не пострадал.

Движение по автодороге не прекращалось.

Проверку по факту ДТП проводит ГАИ УВД Брестского облисполкома.

 
 
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  22.06.2019 года в 20-25 пинским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 2 км севернее от д. Погост Загородский. На автодороге Н-205...
 
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