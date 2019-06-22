|
В Пинском районе спасатели деблокировали водителя попавшего в ДТП «Рено»
23.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22.06.2019 года в 20-25 пинским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 2 км севернее от д. Погост Загородский. На автодороге Н-205 (Доброславка – Погост Загородский – Парохонск – Молодельчицы Пинского района) легковой автомобиль «Рено-Меган» столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В легковом автомобиле был заблокирован водитель.
Прибывшими к месту вызова работниками
В автобусе на момент ДТП находилось 6 человек, никто из них не пострадал.
Движение по автодороге не прекращалось.
Проверку по факту ДТП проводит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22.06.2019 года в 20-25 пинским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 2 км севернее от д. Погост Загородский. На автодороге Н-205...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)