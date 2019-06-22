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В Ивацевичском районе искали и нашли ушедшую в лес за ягодами пенсионерку
23.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22.06.2019 года в 22-05 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске пропавшего человека в лесном массиве в районе д. Глинище Ивацевичского района. Со слов родственников, ориентировочно в 08-00 этого же дня жительница деревни Глинище 1946 года рождения ушла в лес за ягодами, до сих пор ее местонахождение не было известно.
В лесном массиве в районе деревни Глинище были организованы поиски, в них были задействованы работники
23.06.2019 года в 09-50 пропавшая пенсионерка самостоятельно вышла из леса в д. Гоща Ивацевичского района. Ее состояние удовлетворительное, в госпитализации женщина не нуждалась.
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22.06.2019 года в 22-05 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске пропавшего человека в лесном массиве в районе д. Глинище...
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