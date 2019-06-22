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Nissan столкнулся с Opel в Барановичском районе. Есть пострадавшие
23.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло днем 23 июня у д. Омневичи.
Все фото: со страницы chp_baranovichi в instagram
Водитель автомобиля Nissan выезжал со второстепенной дороги и из-за кустов поздно увидел Opel, ехавший по главной, сообщают очевидцы.
Водитель автомобиля Opel также не успел затормозить.
По предварительным данным, при столкновении пострадали три человека. Их увезла скорая.
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ДТП произошло днем 23 июня у д. Омневичи. Все фото: со страницы chp_baranovichi в instagram Водитель автомобиля Nissan выезжал со второстепенной дороги и из-за кустов поздно...
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