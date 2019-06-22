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Nissan столкнулся с Opel в Барановичском районе. Есть пострадавшие

23.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 23 июня у д. Омневичи.

Nissan столкнулся с Opel в Барановичском районе. Есть пострадавшие

Все фото: со страницы chp_baranovichi в instagram

Водитель автомобиля Nissan выезжал со второстепенной дороги и из-за кустов поздно увидел Opel, ехавший по главной, сообщают очевидцы. 

Nissan столкнулся с Opel в Барановичском районе. Есть пострадавшие

Водитель автомобиля Opel также не успел затормозить.

По предварительным данным, при столкновении пострадали три человека. Их увезла скорая. 

Nissan столкнулся с Opel в Барановичском районе. Есть пострадавшие

Nissan столкнулся с Opel в Барановичском районе. Есть пострадавшие

 
 
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  ДТП произошло днем 23 июня у д. Омневичи. Все фото: со страницы chp_baranovichi в instagram Водитель автомобиля Nissan выезжал со второстепенной дороги и из-за кустов поздно...
 
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