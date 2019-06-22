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Юрий Моисевич: «Настроение в команде боевое»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июня участники II Европейских игр разыграют 36 комплектов наград. На главной арене – олимпийском стадионе «Динамо» – девять из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь стартовал легкоатлетический турнир. За его ходом
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Мы уже успели пообщаться с первым выступившим спортсменом и главным тренером нашей команды Юрием Моисевичем. Оказалось, что новые правила непривычны даже для них. Предлагаю послушать их мнение.
Ян Волко, легкоатлет (Словакия):
Я очень рад стартовать первым, помочь команде. Правда, у меня не самое лучшее время, я не очень им доволен. Буду стараться улучшить его дальше.
Юрий Моисеевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Здесь все понимают, что своя публика, свои зрители, своя страна – естественно, это накладывает дополнительную ответственность, отпечаток. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не разочаровать себя, своих болельщиков и свою страну.
Екатерина Лихошапко:
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Новости Беларуси. 23 июня участники II Европейских игр разыграют 36 комплектов наград. На главной арене – олимпийском стадионе «Динамо» – девять из них, сообщили в...
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