Екатерина Галкина завоевала серебро Европейских игр в упражнении с обручем

Источник материала: Tut.by

В индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске разыгран первый комплект медалей в отдельных видах упражнений.

Белоруска Екатерина Галкина стала серебряной медалисткой в упражнении с обручем, в финале получив оценку 21,750 балла.





​Золото у россиянки Дины Авериной (22,850), бронза у Влады Никольченко из Украины (21,450).



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