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Екатерина Галкина завоевала серебро Европейских игр в упражнении с обручем
Источник материала: Tut.by
В индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске разыгран первый комплект медалей в отдельных видах упражнений.
Белоруска Екатерина Галкина стала серебряной медалисткой в упражнении с обручем, в финале получив оценку 21,750 балла.
Золото у россиянки Дины Авериной (22,850), бронза у Влады Никольченко из Украины (21,450).
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В индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске разыгран первый комплект медалей в отдельных видах упражнений.
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