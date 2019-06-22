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Екатерина Галкина завоевала серебро Европейских игр в упражнении с обручем

23.06.2019 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске разыгран первый комплект медалей в отдельных видах упражнений.

Белоруска Екатерина Галкина стала серебряной медалисткой в упражнении с обручем, в финале получив оценку 21,750 балла.


Золото у россиянки Дины Авериной (22,850), бронза у Влады Никольченко из Украины (21,450).


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Теги: Минск
 
 
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В индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске разыгран первый комплект медалей в отдельных видах упражнений.
 
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