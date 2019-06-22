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Посетители II Европейских получат большую скидку на выставку Шагала

23.06.2019 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Посетители II Европейских получат большую скидку на выставку Шагала

Болельщикам II Европейских игр выставочный зал Libra предоставит 30% скидку на выставку работ великого мастера XX века Марка Шагала La Bible.

Об этом сообщили БЕЛТА организаторы выставки.

 "Если у вас есть билет на любое соревнование II Европейских игр, то, предъявив его в выставочном зале Libra, вы можете попасть на выставку Марка Шагала La Bible со скидкой в размере 30%", - сказали в Libra.

Данная серия художника впервые демонстрируется в Беларуси. В экспозиции представлены 64 произведения, иллюстрирующих события Ветхого Завета. На выставке можно погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими многоцветными литографиями и дополненный тонко подобранной музыкой.

Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить новые впечатления и эмоции, но также узнать много нового о творчестве Марка Шагала и его уникальном восприятии Священного Писания.

В творчестве Марка Шагала важнейшее место занимают иллюстрации к Библии, которые мастер начал создавать в 1930-е годы, а закончил уже после Второй мировой войны. Обширная серия, увидевшая свет после долгих лет кропотливой работы, продемонстрировала поистине уникальное видение художником Библии.

Произведения Шагала, помимо мудрости и величия Священного Писания, вмещают в себя простую и вечную теплоту, камерность отдельных библейских рассказов. Специально для создания данной серии произведений художник овладел техникой литографии. Двадцать четыре работы из серии "Окна Иерусалима", также включенные в экспозицию, являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме. "Работы нашего великого соотечественника нечасто выставляются в Беларуси, и считанные музеи имеют в своей коллекции подлинные произведения Марка Шагала. Поэтому данная выставка станет подарком для всех ценителей творчества великого мастера", - отметили организаторы.

 
 
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Болельщикам II Европейских игр выставочный зал Libra предоставит 30% скидку на выставку работ великого мастера XX века Марка Шагала La Bible.
 
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