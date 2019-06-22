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ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день

23.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 36 комплектов наград. Чемпионов и призеров определят в 8 видах спорта. Лучших назовут в художественной гимнастике, спортивной акробатике, дзюдо, пулевой стрельбе. Лучники разыграют 2 комплекта наград и 9 комплектов - самбисты. Также пройдут индивидуальные состязания по легкой атлетике. В путь по улицам столицы отправятся участники мужской шоссейной велогонки. Спортсмены выступят в предварительных этапах соревнований по баскетболу, боксу и настольному теннису.

Стендовая стрельба

ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день

Настольный теннис

ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день

Дзюдо

ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день

Самбо

ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день

Мужская групповая шоссейная гонка

ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день
 
Теги: Минск
 
 
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Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 36 комплектов наград. Чемпионов и призеров определят в 8 видах спорта. Лучших назовут в художественной...
 
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