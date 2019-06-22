ФОТОРЕПОРТАЖ: Европейские игры - третий соревновательный день

Источник материала: Ивьевский край

Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 36 комплектов наград. Чемпионов и призеров определят в 8 видах спорта. Лучших назовут в художественной гимнастике, спортивной акробатике, дзюдо, пулевой стрельбе. Лучники разыграют 2 комплекта наград и 9 комплектов - самбисты. Также пройдут индивидуальные состязания по легкой атлетике. В путь по улицам столицы отправятся участники мужской шоссейной велогонки. Спортсмены выступят в предварительных этапах соревнований по баскетболу, боксу и настольному теннису.

Стендовая стрельба













Настольный теннис













Дзюдо













Самбо













Мужская групповая шоссейная гонка











