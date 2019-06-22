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Мэр Вильнюса бесплатно провел экскурсию по городу для туристов

23.06.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице Литвы Вильнюсе стартовала программа волонтерских экскурсий для туристов Meet a Local.

В столице Литвы Вильнюсе стартовала программа волонтерских экскурсий для туристов Meet a Local ("познакомься с местными жителями"). Первым тур провел мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Гости Вильнюса могут бесплатно воспользоваться услугами волонтеров Meet a Local и Vilnius Greeters. Добровольных помощников из Vilnius Greeters, гуляющих в центре города, можно узнать по красному жилету с надписью Discover Vilnius и красной кепке.

Личную встречу с гидом можно забронировать онлайн через Meet a Local. Местный житель поделится с вами знаниями о малопосещаемых туристами, но очень интересных городских точках, поможет проникнуться личным отношением к Вильнюсу.


"Местные жители, которые приняли участие в волонтерской программе, готовы помочь туристам сориентироваться в городе и даже провести небольшой тур. Они подскажут, какие достопримечательности посмотреть, посоветуют ресторан, помогут найти гостиницу. Найти волонтеров можно в центре города, они одеты в красные жилеты", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе городского агентства по развитию.

Первым волонтером в рамках новой инициативы стал мэр города Ремигиюс Шимашюс, который уже поприветствовал первых туристов – участников проекта, которыми оказалась пара из Великобритании.



Во время небольшого тура он посоветовал путешественникам помимо хорошо известных улиц Старого города посетить окрестности Центрального вокзала, постиндустриальную "Открытую галерею" и район Fabijoniškės, в котором снимали популярный сериал HBO "Чернобыль".

В прошлом году турпоток в город вырос на 12% и составил 1,2 млн человек, 80% гостей были иностранцами.

 
 
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В столице Литвы Вильнюсе стартовала программа волонтерских экскурсий для туристов Meet a Local.
 
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