Очевидцы вытащили трех детей из авто, въехавшего под фуру в Минском районе









Авария произошла у поворота на деревню Щитомиричи в Минском районе. "Фольксваген Поло" въехал под полуприцеп стоявшей фуры. В легковушке помимо водителя находились четверо детей - трех, семи, десяти и двенадцати лет. Младшие были на заднем сиденье в детских автокреслах и бустере - визуально дети не пострадали, их быстро извлекли из машины и отвели в сторону. Старший был в полубессознательном состоянии, он получил несколько ранений, вероятно, передней стойкой. Милиционеру удалось ее отогнуть. К этому времени из аптечек люди принесли бинты и вату для ребенка, которому Дмитрий Кумагер останавливал кровотечение, консультируясь по телефону с принимавшим вызов врачом. Остальные в это время помогали выбраться водителю.



Вскоре на место аварии прибыли МЧС и бригада скорой помощи. Передав заботу о ребенке специалистам, Дмитрий Кумагер отправился в УВД Минского облисполкома на сбор сотрудников милиции, которые будут обеспечивать безопасность на гребном канале в Заславле на соревнованиях Европейских игр, пишет сайт областной милиции.

Пострадавшие в ДТП водитель "Фольксвагена" и его сын госпитализированы. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа



